Наступного тижня у Франківську проведуть благодійний концерт, де збиратимуть кошти на лікування маленького прикарпатця Максима Цуцмана

26 червня о 20:00 годині, у дворі на території Промприладу відбудеться особливий благодійний концерт під відкритим небом. Захід присвячений збору коштів на лікування Максима Цуцмана, у якого діагностовано м’язову дистрофію Дюшена — важке генетичне захворювання, що потребує тривалого та дороговартісного лікування.

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Про це повідомили організатори події, пповідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

На гостей чекає вечір ніжної української ретро-музики, що перенесе у чарівну атмосферу минулого століття. Кожна мелодія звучатиме не лише для душі, а й заради великої мети — допомогти Максиму здійснити мрію про повноцінне життя.

У програмі вечора:

виступи з українською ретро-музикою;

розіграш благодійних лотів;

затишна, тепла атмосфера просто неба.

Вхід — донат від 200 грн. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на лікування Максима.

Кожна ваша участь — це внесок у добро та підтримку для маленького борця. Приєднуйтесь і станьте частиною великої справи.

Детальніше про історію Максима можна дізнатись за посиланням: @ivanna.tsutsman