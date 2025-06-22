Наступного тижня у Франківську проведуть благодійний концерт, де збиратимуть кошти на лікування маленького прикарпатця Максима Цуцмана

26 червня о 20:00 годині, у дворі на території Промприладу відбудеться особливий благодійний концерт під відкритим небом. Захід присвячений збору коштів на лікування Максима Цуцмана, у якого діагностовано м’язову дистрофію Дюшена — важке генетичне захворювання, що потребує тривалого та дороговартісного лікування.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили організатори події, пповідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
На гостей чекає вечір ніжної української ретро-музики, що перенесе у чарівну атмосферу минулого століття. Кожна мелодія звучатиме не лише для душі, а й заради великої мети — допомогти Максиму здійснити мрію про повноцінне життя.
У програмі вечора:
- виступи з українською ретро-музикою;
- розіграш благодійних лотів;
- затишна, тепла атмосфера просто неба.
Вхід — донат від 200 грн. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на лікування Максима.
Кожна ваша участь — це внесок у добро та підтримку для маленького борця. Приєднуйтесь і станьте частиною великої справи.
Детальніше про історію Максима можна дізнатись за посиланням: @ivanna.tsutsman