ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Після трьох днів пошуків, рятувальникам врешті вдалося відшукати зниклого у лісі в Коломийському районі 5-річного хлопчика
Диван на коліщатках в темній вітальні

Після трьох днів пошуків, рятувальникам врешті вдалося відшукати зниклого у лісі в Коломийському районі 5-річного хлопчика

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 09:02
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

ХЛОПЧИКА ЗНАЙДЕНО – повідомили у суботу вдосвіта прикарпатські рятувальники, які проводили пошукові роботи на Снятинщині Коломийського району, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

21 червня 05:54 годині рятувальниками знайдено 5-річного Кирила, якого шукали понад три доби.

Нагадаємо, що 5-річний Кирило зник 17 червня вечером в лісовому масиві поблизу села Троїця Коломийського району.

Пошуково-рятувальні роботи тривали у цілодобовому режимі.

Додатково було залучено рятувальників з Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей, курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та Спеціальний авіаційний загін.

На місці працював психолог ГУ ДСНС, яка надавала психологічну допомогу родичам хлопчика.

До пошуків залучалися поліцейські, військові, волонтери та місцеві мешканці.

Від початку пошуково-рятувальних робіт було обстежено 5 тис. 500 га місцевості, з яких 4 тис. 600 га – лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тис. 902 га місцевості. Водолазами загалом обстежено 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв.м та 155 га прибережної зони.

На місці події було розгорнуто міжвідомчий штаб з координації пошуково-рятувальних робіт.

Дякуємо всім, хто долучався до пошуково-рятувальної операції, написали на сторінці Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Рятувальник несе дитину серед лісу
Психолог спілкується з дорослими та дитиною в наметі.
Рятівник несе людину на полі.
Рятувальники допомагають постраждалому біля швидкої допомоги.