Після трьох днів пошуків, рятувальникам врешті вдалося відшукати зниклого у лісі в Коломийському районі 5-річного хлопчика

ХЛОПЧИКА ЗНАЙДЕНО – повідомили у суботу вдосвіта прикарпатські рятувальники, які проводили пошукові роботи на Снятинщині Коломийського району, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

21 червня 05:54 годині рятувальниками знайдено 5-річного Кирила, якого шукали понад три доби.

Нагадаємо, що 5-річний Кирило зник 17 червня вечером в лісовому масиві поблизу села Троїця Коломийського району.

Пошуково-рятувальні роботи тривали у цілодобовому режимі.

Додатково було залучено рятувальників з Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей, курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та Спеціальний авіаційний загін.

На місці працював психолог ГУ ДСНС, яка надавала психологічну допомогу родичам хлопчика.

До пошуків залучалися поліцейські, військові, волонтери та місцеві мешканці.

Від початку пошуково-рятувальних робіт було обстежено 5 тис. 500 га місцевості, з яких 4 тис. 600 га – лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тис. 902 га місцевості. Водолазами загалом обстежено 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв.м та 155 га прибережної зони.

На місці події було розгорнуто міжвідомчий штаб з координації пошуково-рятувальних робіт.