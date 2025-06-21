Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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21 червня – 135 років від дня народження Петра Франка (1890-1941), сина Івана Франка, письменника, перекладача і педагога

– 125 років від дня народження Катерини Грушевської (1900-1943), культурологині, етносоціологині, фольклористки, дочки М. Грушевського, яка деякий час проживала в с. Криворівня Верховинського району (нині Верховинської селищної територіальної громади Верховинського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.