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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
21/06/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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21 червня – 135 років від дня народження Петра Франка (1890-1941), сина Івана Франка, письменника, перекладача і педагога

– 125 років від дня народження Катерини Грушевської (1900-1943), культурологині, етносоціологині, фольклористки, дочки М. Грушевського, яка деякий час проживала в с. Криворівня Верховинського району (нині Верховинської селищної територіальної громади Верховинського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.