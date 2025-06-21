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Палаючі військові вантажівки у лісі
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили майже 1100 орків та близько 20 артсистем

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 08:48
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 21.06.25

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  • особового складу / personnel – близько / about 1010390 (+1060) осіб / persons
  • танків / tanks – 10955 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22865 (+5) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 29393 (+19) од
  • РСЗВ / MLRS – 1421 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1188 (+0) од
  • літаків / aircraft – 416 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 41422 (+123)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3369 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52617 (+116) од
  • спеціальна техніка / special equipment – 3920 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати противника з 24.02.22 до 21.06.2025.