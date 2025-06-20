Напад на захисника “Азовсталі” у Франківську: мати пов’язує інцидент з його принциповістю

Військовим, на якого в Івано-Франківську ввечері п’ятниці, 13 червня, стався напад, виявився ветераном полку “Азов”, захисником “Азовсталі” Андрієм Кориневичем.

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Про це повідомила його мати, інформує Бліц-Інфо.

За її словами, напад було скоєно “двома горилами в балаклавах”. Мати Андрія Кориневича пов’язує цей інцидент з його громадянською позицією, професійною діяльністю та активним відстоюванням прав людини. Вона наголосила, що її син є кремезним чоловіком, і якби нападники завдали таких ударів людині скромнішої статури, наслідки могли б бути значно гіршими.

“Комусь дуже не подобається його громадянська позиція, його професійна діяльність та постійне відстоювання прав людини в суспільстві, що прагне жити “по понятіям”, тож дві горили в балаклавах вирішили навчити ветерана жити”, – зазначила мати потерпілого.

Мати Андрія Кориневича висловила сподівання на реакцію суспільства та плідну роботу правоохоронних органів для розслідування цього злочину.

Як раніше повідомили у поліції, наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням заздалегідь заготовлених предметів. Також встановлюють особи нападників.

Андрій Кориневич є військовослужбовцем 12 бригади спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України. Присвятив майже 10 років своєї бойової кар’єри службі саме в “Азові”.

З 2015 року Андрій брав активну участь у бойових діях в зоні АТО/ООС.

Повномасштабне вторгнення рф у лютому 2022 року “Корінь” зустрів у Маріуполі.

У травні 2022 року Андрій Кориневич, разом з іншими захисниками “Азовсталі”, потрапив у російський полон і утримувався в колонії в Оленівці. Після чотирьох місяців неволі, у вересні 2022 року, його звільнили в рамках обміну полоненими.

Після лікування та реабілітації Андрій Кориневич знову повернувся на військову службу до бригади “Азов”.

З травня 2024 року Андрій займається рекрутингом до “Азову” на Івано-Франківщині.