Перехожі не дали зробити все до кінця: військовий Кориневич прокоментував напад на себе

Військовослужбовець Андрій Кориневич, якого 13 червня побили двоє невідомих на вулиці Галицькій в Івано-Франківську, прокоментував інцидент.

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Про це пише Правда з посиланням на сторінку Андрія Кориневича.

«Любі друзі, почну словами класика — зі мною все гаразд. Отримав трохи по тілу, ногах, руках та голові. Живий, нічого не зламали, з головою все гаразд», — написав військовий.

За його словами, нападників було двоє. Вони швидко підбігли, побили, але перехожі завадили їм «зробити все до кінця». Мотив нападу військовому невідомий. Поліція шукає нападників.

На місці події поліцейські знайшли речові докази, які долучили до справи, й розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Після нападу Андрія Кориневича госпіталізували в Івано-Франківську обласну лікарню. Наразі він вдома.