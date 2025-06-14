ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатські рятувальники надали допомогу травмованій туристці в горах. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські рятувальники надали допомогу травмованій туристці в горах. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
14/06/2025 21:33
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на полонині Явірник, що поблизу села Микуличин Надвірнянського району Івано-Франківської області, туристка травмувала нижню кінцівку та не може самостійно продовжити рух.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

На допомогу вирушили Яремчанські рятувальники, які надали домедичну допомогу та транспортували за допомогою квадроциклу до карети екстреної медичної допомоги.

Рятувальники Прикарпаття наполегливо просять дотримуватись правил безпеки під час гірських мандрівок.

Прикарпатські рятувальники надали допомогу травмованій туристці в горах. ФОТО