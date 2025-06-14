Прикарпатські рятувальники надали допомогу травмованій туристці в горах. ФОТО

Сьогодні на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на полонині Явірник, що поблизу села Микуличин Надвірнянського району Івано-Франківської області, туристка травмувала нижню кінцівку та не може самостійно продовжити рух.

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На допомогу вирушили Яремчанські рятувальники, які надали домедичну допомогу та транспортували за допомогою квадроциклу до карети екстреної медичної допомоги.

Рятувальники Прикарпаття наполегливо просять дотримуватись правил безпеки під час гірських мандрівок.