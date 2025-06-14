На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили безпілотники на понад 4 мільйони гривень. ФОТО

Учора ввечері в пункті пропуску «Дяківці» прикордонники Чернівецького загону припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон безпілотних авіаційних комплексів та комплектуючих до них.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Під час проходження прикордонного контролю мікроавтобуса марки Мерседес, який прямував на виїзд з України, у правоохоронців виникли підозри щодо можливого переміщення заборонених або незадекларованих товарів.

Транспортним засобом керувала 39-річна громадянка України. У ході огляду в багажному відділенні автомобіля було виявлено 9 безпілотників та численні комплектуючі до них, розфасовані у коробки в розібраному вигляді.

Вантаж не був задекларований у встановленому порядку. За попередньою оцінкою, вартість вилучених дронів та комплектуючих становить понад 4 мільйони гривень.

Представниками митниці складено відповідний протокол.