Син на фронті, а розрада — квіти: на Рожнятівщині подружжя доглядає лавандове поле

У селі Ріпне на Рожнятівщині Лілія та Андрій Кидики облаштували мальовниче лавандове поле. Їхній син Андрій від початку повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ. Щоб хоч якось відволіктися від тривожних подій в Україні, подружжя висадило понад 500 кущів лаванди.

Пише Інформатор.

Подружжя Лілія та Андрій Кидики у селі Ріпне Дубівської громади почали висівати у горшки лаванду ще у січні 2022 року. За словами пані Лілії, то було спільне рішення усієї сім’ї — синів-близнюків Андрія та Миколи та їхнє з чоловіком. Починали із висаджування декількох кущів на власному городі, а нині вирощують уже понад 500 штук лаванди різного кольору. Росте у них і звичайна лаванда, і лікарська, і навіть білого забарвлення.

“У лютому 2022 року почалася війна і син Андрій з того часу на фронті. Другий син Микола проживає в Івано-Франківську. Обоє дуже радіють, що ми створили так зване лавандове поле. Андрій нині перебуває на Харківському напрямку, у відпустці був ще минулого літа. Часто пише мені, питає, як росте наша лаванда, на якій стадії росту чи цвітіння. А я у відповідь надсилаю йому фото”, — розповіла Лілія Петрівна.

Квітне лаванда, до слова, зазвичай у липні та серпні. Тож, цьогорічним цвітінням можна буде помилуватися трохи пізніше, а поки що — хіба світлинами із попередніх років:

Жінка працює вчителькою початкових класів, тому часу на догляд за лавандою часто не вистачає. Каже, навіть, коли це важка праця вони прибирають від бур’янів, бо це приємно, спокійно, а аромат лаванди лише додає спокою.

Роботи у сезон є багато на полі: треба вчасно висадити нові кущі, покосити навколо них та провести обрізку. Зрізають букетики цвіту, а висушений цвіт лаванди родина додає в чай до заварки.

На лавандовому полі у Ріпному вже побували люди, які шукають гармонії або хочуть просто неба, серед лавандових кущів відновити внутрішній баланс.

“Ми все створили самі, ніяких саджанців не купували. Я вручну висівала насіння. Облаштували фотозону із підручних матеріалів, бюджетно і без витрат. Люди з навколишніх сіл часто приїжджають до нас і влаштовують тут фотосесії. Приємно, що наша праця недаремна і краяни можуть любуватися гарними світлинами та насолодитися мальовничим видом квітучої лаванди”, — деталізує господиня.

Та найбільше, як і кожна мати в Україні, пані Лілія чекає повернення сина з фронту. Мріє, що після Перемоги, їхня родина зробить спільну фотосесію на фоні квітучої лавандової галявини.