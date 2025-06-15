Мінус 1170 окупантів — у Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян за добу

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1170 військових та 254 одиниці різної техніки.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це у неділю, 15 червня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно становлять: