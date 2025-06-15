Мінус 1170 окупантів — у Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян за добу

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1170 військових та 254 одиниці різної техніки.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це у неділю, 15 червня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1003860 (+1170) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10937 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 22804 (+6)
- артилерійських систем ‒ 29190 (+33)
- РСЗВ ‒ 1418 (+1)
- засоби ППО ‒ 1186 (+1)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40709 (+123)
- крилаті ракети ‒ 3337 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52017 (+89)
- спеціальна техніка ‒ 3915 (+1)