ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Мінус 1170 окупантів — у Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян за добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мінус 1170 окупантів — у Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян за добу

Автор: Олег Мамчур
15/06/2025 07:54
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1170 військових та 254 одиниці різної техніки.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це у неділю, 15 червня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1003860 (+1170) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10937 (0)
  • бойових броньованих машин ‒ 22804 (+6)
  • артилерійських систем ‒ 29190 (+33)
  • РСЗВ ‒ 1418 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1186 (+1)
  • літаків ‒ 416 (0)
  • гелікоптерів ‒ 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40709 (+123)
  • крилаті ракети ‒ 3337 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52017 (+89)
  • спеціальна техніка ‒ 3915 (+1)