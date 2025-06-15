«Щоб українці не виїхали з України» – як живе й розвивається Яремчанська громада

Яремчанська громада об’єднує в собі місто Яремче та село Микуличин. Вона давно відома як популярне місце для туризму. А з повномасштабним вторгненням люди почали їхати сюди не тільки, щоб відпочити, але й щоб жити. Нині в цій невеликій громаді лиш офіційно є 5000 переселенців. З одного боку – це виклик для місцевої влади, з іншого – можливість.

Як живе й розвивається громада, «Репортер» дізнавався в рамках престуру, організованого Івано-Франківським регіональним відділенням Асоціації міст України.

В нашій громаді нині проживає 13,5 тисяч людей, – розказує міський голова Андрій Мироняк. – Населення у нас збільшується. А це говорить про те, що є робочі місця, є умови, комфортні для людей. І громада має велику перспективу. Ми працюємо над тим, щоб збільшити фінансування, адже це дасть можливість розв’язати питання, які турбують людей.

Як каже Мироняк, на початку його каденції бюджет громади був 75 млн. грн. Саме стільки було надходжень на рік.

Юрій Стефанчук – виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення АМУ, Андрій Мироняк – голова Яремчанської громади

Коли я проаналізував, куди їх можна потратити, то зрозумів – на зарплату і на енергоносії. І все. Це був великий виклик. За перший рік ми цей бюджет збільшили до 106 млн. Це було постійне спілкування з бізнесом, багато проробленої роботи.

У 2022 бюджет зріс до 137 млн, у 2023 – 222 млн. грн. Торік, коли з місцевих бюджетів забрали так званий «військовий» ПДФО, бюджет громади впав до 156 млн.

На цей рік ми плануємо, щоб бюджет у нас був 180 млн., – каже Мироняк. – І в мене є така ціль – бюджет десь у 300 млн. Тоді ми зможемо виділити на соцекономрозвиток хоча б 150 млн. Ми зможемо тоді зробити всі вулиці, всі заклади.

Основні пріоритети, якими зараз живе громада, – це допомога військовим та створення комфортних умов для дітей.

У Яремчанській громаді нині служить до пів тисячі людей. 17 вважаються зниклими безвісти, 28 — загинули. У громаді постійно проводять благодійні аукціони та ярмарки для збору коштів на ЗСУ. Бюджетники щомісячно здають одноденний заробіток на підтримку армії. За зібрані кошти купують автомобілі, квадрокоптери, FPV-дрони, РЕБи, зарядні станції.

І ми вкладаємо в освіту, у дітей. Це має бути стратегія всіх громад, я так вважаю, – каже Мироняк. – Школи у нас дуже великі, насичені. От, наприклад, Микуличинська школа – це 900 дітей.

За його словами, у школах громади нині уже виконали практично всі ремонтні роботи – фасади, енергоощадження, сантехніка, комунікації.

Зараз ми, наприклад, ще доробляємо в Яремчанській школі санвузли. І школи у нас виходять на той рівень, який хотілося б, – каже міський голова. – Що ще стратегічно потрібно для громади в освіті? Це два потужних спорткомплекси – один у Микуличині, інший в Яремче.

Ще один важливий пункт, з яким постійно працюють, – це, звісно дороги. За словами Мироняка, у громаді є ще 100 кілометрів доріг, яким потрібен ремонт.

В мене є бажання якнайбільше вкладати в це, бо дороги, то як судини громади. Це розвиток, це майбутнє. Розумієте, найголовніше, щоб українці не виїхали з України, – каже Мироняк. – Треба робити так, аби люди мали робочі місця, нормальні зарплати. І для цього треба робити сильні локації, будувати так громаду, щоби сюди приїжджали, а не звідси виїжджали. Це стратегія. Ми маємо розуміти, що якщо не будуть наповнені школи, дитсадки, то нема перспективи.

Ключовим для наповнення бюджету й розвитку громади тут, звісно, вважають туризм.

Я бачу цей розвиток – як створення цікавих локацій, – каже Мироняк. – І ці локації настільки мають бути потужні… Перша локація, яка вже є, – це «Гедзьо парк». Коли приходиш, очі розбігаються. От ніхто не вірив, що тут колись побудується McDonald’s, а він побудувався. Зараз ми з ФК «Карпати» підписуємо угоду про стадіон в Яремче, вони роблять там ремонти і приїжджають туди тренуватися. Спортивний туризм – це теж дуже вигідно.