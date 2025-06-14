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Обласна рада проголосувала за ліквідацію санаторію «Карпатські мрії»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківська облрада проголосувала за ліквідацію санаторію «Карпатські мрії»

Автор: Олег Мамчур
14/06/2025 20:07
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У пʼятницю, 13 червня, на сесії Івано-Франківської обласної ради затвердили рішення про ліквідацію обласного санаторію «Карпатські мрії».

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Санаторій розташований на Грушевського, 92 у Микуличині, загальна площа ділянки – 1,68 га, пише Репортер.

За словами директора департаменту соціальної політики ОДА Володимира Лемчака, наразі в санаторії працюють 10 людей.

Нагадаємо, 15 квітня 2025 року Івано-Франківська обласна рада передала спальний корпус обласного закладу оздоровлення та відпочинку «Карпатські мрії» та 0,45 га під ним – монастирю Сестер-служебниць Непорочної Діви Марії УГКЦ. Історично будівля монастирю й належала, її забрали совіти.

11 квітня обговорення передачі решти території відклали до моменту, коли обласна адміністрація подасть проєкт рішення про ліквідацію оздоровчого закладу, що функціонує на цій базі.

Вже 13 червня на сесії обласної ради прийняли рішення ліквідувати санаторій.