Зеленський посмертно нагородив Героя з Прикарпаття Романа Голуба орденом «Золота Зірка»

Президент України відзначив орденом «Золота Зірка» Героя з Прикарпаття Романа Голуба.

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Спочатку боєць служив старшим кулеметником, згодом – командиром інженерно-саперного відділення. Брав участь у боях за Ірпінь, Сіверськодонецьк, Зайцеве та Бахмут. За час служби у бійця було кілька поранень та контузій.

Після них він повертався на фронт до побратимів. Під час останньої своєї ротації Роман Голуб служив сапером на лінії зіткнення.

30 грудня 2023 року 26-річний нацгвардієць Роман Голуб загинув від кулі снайпера поблизу села Спірне Бахмутського району.

Захиснику посмертно присвоїли звання “Героя України”.