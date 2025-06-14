Прикарпатець загинув під час господарських робіт на озері

12 червня на озері в селищі Отиневичі Львівської області загинув житель Прикарпаття.
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Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Як відомо, під час господарських робіт перекинувся металевий човен із двома працівниками місцевого підприємства.
58-річний мешканець с. Долиняни Івано-Франківської області загинув. 31-річного мешканця м. Ходорів врятували.
Тіло потопельника підняли на поверхню водолази.