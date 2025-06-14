У Долині на благодійному аукціоні зібрали 3,3 мільйона гривень для ЗСУ. ФОТО

У Долині відбувся VIII благодійний аукціон на підтримку Збройних Сил України, ініційований головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світланою Онищук.

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Понад сорок унікальних лотів, створених із бойових артефактів, творів мистецтва, символічних предметів і спортивних реліквій, допомогли зібрати значну суму для підтримки українських захисників – 3 мільйони 295 тисяч гривень.

Аукціон з метою підтримки ЗСУ

У місті Долина Івано-Франківської області відбувся VIII благодійний аукціон на підтримку Збройних Сил України, ініційований головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світланою Онищук. Цьогорічний захід був присвячений збору коштів для потреб 42-ої окремої механізованої бригади.

Аукціон розпочався хвилиною мовчання та молитвою за полеглих Героїв України, після чого присутні отримали благословення від представників духовенства.

«Я хочу вам подякувати, що ми – разом, що ми – єдині. Усі ми різні, у кожного свої погляди, свої бажання, своя життєва дорога. Але ми об’єднані однією метою – щоб закінчилась війна, щоб наше доблесне військо, кращі сини і доньки України повернулися додому, до рідних, до своїх близьких. Для цього потрібно працювати, не опускати рук, твердо рухатися вперед – до нашої перемоги», – привітала присутніх Світлана Онищук.

Понад 40 лотів – для підтримки захисників

Першим символічним лотом стала унікальна скриня з дроном «Трансформація», виготовлена захисниками із бойових артефактів. Цей лот було продано за 55 тисяч гривень.

На торги виставили понад 40 лотів, серед яких – витвори мистецтва, унікальні предмети з передової, спортивні раритети та роботи вихованців соціальних закладів. Завдяки активній участі меценатів, волонтерів, благодійників та небайдужих громадян, загалом вдалося зібрати 3 мільйони 295 тисяч гривень.

Окрема підтримка – техніка для передової

Під час заходу для двох військових частин 42-ої окремої механізованої бригади також було передано оснащення, закуплене за кошти обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань Прикарпаття. Йдеться про десять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal загальною вартістю понад 2,3 мільйона гривень.

«Продовжуємо працювати, щоби наші захисники мали все необхідне для ефективного виконання бойових завдань», – підкреслила голова ОДА.

Серед лотів – мистецтво, символи й спорт

Колекція лотів вражала своєю різноманітністю та символічним значенням, включаючи твори відомих художників, спортивні меморіальні предмети, релігійні образи та унікальні артефакти, трансформовані з військових предметів у мистецькі об’єкти. Серед найцікавіших експонатів були боксерські рукавиці відомого українського боксера Дениса Берінчика, який є срібним призером Олімпійських ігор та чемпіоном Європи серед аматорів, м’яч з підписами легендарних футболістів “Київського Динамо” та їхнього тренера Валерія Лобановського, а також футболка з переможного матчу Словаччина – Україна групового етапу ЄВРО-2024 з автографами футболістів національної збірної.

Особливе місце в аукціоні посідали твори, створені безпосередньо учасниками бойових дій та їхніми родинами, що додавало заходу особливої емоційної глибини та автентичності. Композиція “На варті” була створена ветераном війни Василем Семко і стала символом незламності духу, сили волі та відданості своєму народові, а триптих “Сад світлих надій” презентував офіцер 102-ої бригади Євген Волков, зображуючи на полотнах дерева як символ життя, віри та надії навіть у найскладніші часи.

Релігійна тематика була представлена кількома значущими роботами, включаючи ікону “Богородиця Одигітрія” з благословною грамотою Митрополита Івано-Франківського і Галицького УГКЦ Володимира Війтишина авторства Ірини Котурбаш, образ “Пресвята Богородиця” Василя Люльки, створений із зібраних власноруч природних матеріалів, та вишитий бісером образ “Таємна вечеря” Марії Князевич, дружини ветерана війни в Афганістані. “Пані Марія на власному досвіді знає як важко воїнам на фронті та після поранення. Вишивка – її спосіб допомогти захисникам”, – зазначили організатори про мотивацію авторки.

Унікальні твори народного мистецтва та ремесла були представлені роботами майстрині Розалії Боднарчук з Калуша, яка створила “Рушник перемоги” та “Рушник Херсон незламний”, а також вишила рушник для Президента України та створила вишиті символи стійкості й вдячності для міст-героїв, зокрема для Бучі та Херсону, згодом поширивши свою творчість на підтримку світових лідерів, які допомагають Україні.

Символічного значення набули предмети, трансформовані з військових артефактів у мистецькі об’єкти, включаючи український тризуб, виготовлений з відстріляних гільз, вазу з відстріляного снаряду, розмальовані тубуси від снарядів із зображенням ляльки-мотанки та козака, які стали вражаючими прикладами того, як із руйнування може народжуватись краса та як об’єкти, що приносять смерть і руйнування, можуть стати символами нових починань і відродження.

Особливо зворушливою була історія лоту під назвою “Портрет дівчини” невідомого автора, який було знайдено на межі Донецької та Харківської областей у підвалі зруйнованого будинку, де українські воїни Збройних сил виявили його серед уламків знищеного мирного життя. “Цей портрет, мов голос із тиші, що долинає до нас крізь біль і руїни війни”, – описали організатори символічне значення цього лоту.

Спортивна тематика була широко представлена футбольною атрибутикою, включаючи футболки з автографами гравців ФК “Карпати” та ФК “Шахтар”, які стали символами сучасної історії українського футболу та пам’ятками про найяскравіші епохи спортивних досягнень країни, а також футболку Головного управління розвідки Міністерства оборони України з автографом Кирила Буданова.

Мистецькі роботи охоплювали широкий спектр жанрів та технік, від картини “На дніпровських пагорбах” Юрія Пацана, де зображені лелеки, які повертаються додому і на своїх крилах несуть мир та перемогу, до абстрактного експресіонізму картини “Накриті” Юрія Боринця, яка занурює глядача у глибокий і дещо містичний простір, та картини “Всесвіт” Ірини Штундер, що зображує момент утворення нової зірки як символу зародження, енергії та безкінечного циклу життя у космосі.

Традиційні ремесла Прикарпаття були представлені роботами відомих майстрів, включаючи картину барельєф 3D “Всецариця” з ясена, покриту бейцем, патиною та поліуретановим лаком для дерева, наданою відомими на Прикарпатті майстрами родини Деренько, бартку – гуцульський топірець ручної роботи, створений відомим майстром Тарасом Стринадюком з Косова як символ сили та духу Карпат, та оригінальну вишиванку, виконану з натуральної домотканої тканини як авторську інтерпретацію народного строю Карпатського регіону.

Дитяча творчість була представлена картинами вихованців Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей “Теплий дім”, що підкреслило важливість залучення молодого покоління до патріотичних ініціатив та благодійної діяльності на підтримку захисників України.