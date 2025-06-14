На Прикарпатті розшукали 38-річну жінку

Калуські правоохоронці встановили місце перебування зниклої місцевої мешканки.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомили в Калуському районному відділі поліції, пише Фіртка.
Так, до поліціянтів з проханням відшукати невістку звернулась місцева мешканка.
Жінка повідомила, що її 38-річна невістка після побутової сварки пішла з дому та не виходила на зв’язок.
У ході розшукових заходів поліціянти оперативно встановили місце перебування зниклої. З жінкою все гаразд.
Ніяких протиправних дій відносно неї не було вчинено.