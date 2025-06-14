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На Прикарпатті розшукали 38-річну жінку
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті розшукали 38-річну жінку

Автор: Олег Мамчур
14/06/2025 18:13
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Калуські правоохоронці встановили місце перебування зниклої місцевої мешканки.

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Про це повідомили в Калуському районному відділі поліції, пише Фіртка.

Так, до поліціянтів з проханням відшукати невістку звернулась місцева мешканка.

Жінка повідомила, що її 38-річна невістка після побутової сварки пішла з дому та не виходила на зв’язок.

У ході розшукових заходів поліціянти оперативно встановили місце перебування зниклої. З жінкою все гаразд.

Ніяких протиправних дій відносно неї не було вчинено.