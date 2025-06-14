У Карпатському парку думають над будівництвом підйомника на Говерлу. ВІДЕО

У Карпатському національному природному парку розглядають питання щодо будівництва підйомника на Говерлу.

Про це заявив директор НПП Степан Гошовський, пише Правда з посиланням на Бліц-Інфо.

За його словами, це може допомогти зберегти біорізноманіття і запобігти ерозії ґрунтів.

“Розглядаємо питання щодо будівництва на гору Говерлу на найвищу точку України підйомника для того, щоб зменшити навантаження на ґрунт, щоби не було ерозії ґрунтів. І все ж таки безбар’єрний простір, люди з обмеженою можливостями могли би вільно піднятися на гору Говерла і побувати на найвищій точці України”, – сказав Гошовський.

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