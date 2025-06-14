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Україна повернула тіла ще 1 200 загиблих
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна повернула тіла ще 1 200 загиблих

Автор: Олег Мамчур
14/06/2025 17:04
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За результатами репатріаційних заходів 14 червня до України повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Серед них є військовослужбовці.

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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Це повернення — результат домовленостей між Україною та Росією в Стамбулі 2 червня.

“Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям”, — йдетья у повідомленні.

За інформацією КШППВ, найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.