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На війні поліг воїн з Прикарпаття Володимир Зубак
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На війні поліг воїн з Прикарпаття Володимир Зубак

Автор: Олег Мамчур
14/06/2025 16:21
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Стало відомо про загибель на фронті російсько-української війни бійці 77 батальйону 102 бригади тероборони Володимира Зубака з села Слобода.

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Про це повідомили на facebook-сторінці Печеніжинської громади.

“З глибоким сумом сповіщаємо, що війна забрала ще одного нашого Захисника – Володимира ЗУБАКА, 1995 р.н. із Слободи. Володимир – воїн 77 батальйону, став на захист рідної землі, не вагаючись ще у 2016 році. Згодом повернувся до цивільного життя, але з початком повномасштабної війни знову став у стрій захисників. З мужністю й гідністю виконував свій обов’язок перед Україною”, – йдеться у повідомленні.

Про час та місце зустрічі полеглого у громаді повідомлять додатково.