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В Івано-Франківську горіла “Панорама Plaza”
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську горіла “Панорама Plaza”

Автор: Олег Мамчур
14/06/2025 15:35
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14 червня в Івано-Франківську сталася пожежа в торгово-розважальному комплексі “Панорама Plaza”.

Повідомлення про задимлення покрівлі торгового центру надійшло до рятувальників о 13:00.

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По прибутті до місця, рятувальники встановили, що виникла пожежа покрівлі ліфтової шахти 5-ти поверхової будівлі ТЦ.

О 13:23 рятувальники локалізували пожежу на площі 60 м²., не допустивши поширення вогню на більшу площу та о 13:50 повністю ліквідували.

До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Постраждалих немає, а причину пожежі наразі встановлюють фахівці.