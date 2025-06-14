В Івано-Франківську горіла “Панорама Plaza”

14 червня в Івано-Франківську сталася пожежа в торгово-розважальному комплексі “Панорама Plaza”.



Повідомлення про задимлення покрівлі торгового центру надійшло до рятувальників о 13:00.

По прибутті до місця, рятувальники встановили, що виникла пожежа покрівлі ліфтової шахти 5-ти поверхової будівлі ТЦ.

О 13:23 рятувальники локалізували пожежу на площі 60 м²., не допустивши поширення вогню на більшу площу та о 13:50 повністю ліквідували.

До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Постраждалих немає, а причину пожежі наразі встановлюють фахівці.