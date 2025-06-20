На стадіоні “Рух” за понад 4 млн грн хочуть облаштувати ветеранський простір

В Івано-Франківську на стадіоні “Рух” планують провести капітальний ремонт приміщення для облаштування простору для військових та ветеранів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Замовником робіт є Комунальний заклад “Дім воїна” Івано-Франківської міської ради. Орієнтовна вартість проєкту — 4 092 100 гривень. Мінімальний крок зниження ціни на торгах — 20 460 гривень.
Заплановані роботи включають:
- демонтажні роботи (вікон, дверей, облицювань, сантехніки, вентиляції, електропроводки тощо);
- ремонт і облаштування підлоги, стін, стелі (включно з плиткою, стяжками, гіпсокартоном, шпаклюванням, фарбуванням);
- заміна або встановлення вікон і дверей (металопластикові, алюмінієві, з підвіконнями, зливами тощо);
- електромонтажні та сантехнічні роботи (нова проводка, щитки, світильники, змішувачі, водонагрівачі, каналізація);
- вентиляційна система (повітроводи, решітки, вентилятори);
- монтаж пандуса і дашка;
- ремонт покрівлі (включно з наплавлюваними матеріалами, стяжкою та гідроізоляцією).
Роботи планують завершити до 28 листопада 2025 року. Строки виконання робіт можуть продовжити, у разі відсутності бюджетних призначень в повному обсязі, у разі затримки бюджетного фінансування або у разі продовження дії воєнного стану.
Виконавця робіт визначать за результатами відкритих торгів. Свої тендерні пропозиції учасники можуть подати до 28 червня 2025 року.