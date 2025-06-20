На Хоткевича водій “Хонди” в’їхав у паркан

Надвечір 20 червня на вулиці Хоткевича в Івано-Франківську, в районі з перетином Української Дивізії, сталася ДТП – “Хонда” виїхала на тротуар та зупинилася у паркані приватного подвір’я.
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У патрульній поліції повідомили, що за кермом був 35-річний водій. Він відмовився від тесту на сп’яніння на місці та у медзакладі, тож отримав протоколи.
Травмованих немає.