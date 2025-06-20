Науковець з Франківська – спікер міжнародної конференції з нанотехнологій

Днями у Валенсії проходила щорічна міжнародна конференція «Nanoseries 2025» – одна з найважливіших наукових подій року в сфері нанометріалів та їх застосування, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Одним з доповідачів конференції був науковець з Івано-Франківська Андрій Бойчук.

Доцент кафедри інформаційних технологій Університету Короля Данила Андрій Бойчук презентував доповідь, що стосується прогнозування електрохімічних властивостей MXenes на етапі їх створення, в тому числі з використанням інструментів машинного навчання та штучного інтелекту.

Такий підхід дає змогу оптимізувати процеси синтезу цих функціональних наноматеріалів під конкретний тип електрохімічних пристроїв – літієвих батарей, суперконденсаторів. Варто відзначити, що участь в конференції взяли більше 300 науковців з усіх континентів. Сама ж конференція проходила в історичній будівлі Університету Валенсії, який заснований у 1499 році та є одним з найстаріших університетів Європи.