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Чоловік на конференції NanoSeries 2025
Диван на коліщатках в темній вітальні

Науковець з Франківська – спікер міжнародної конференції з нанотехнологій

Автор: Любов Семанишин
20/06/2025 22:09
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Днями у Валенсії проходила щорічна міжнародна конференція «Nanoseries 2025» – одна з найважливіших наукових подій року в сфері нанометріалів та їх застосування, інформує Правда.іф.

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Одним з доповідачів конференції був науковець з Івано-Франківська Андрій Бойчук.

Доцент кафедри інформаційних технологій Університету Короля Данила Андрій Бойчук презентував доповідь, що стосується прогнозування електрохімічних властивостей MXenes на етапі їх створення, в тому числі з використанням інструментів машинного навчання та штучного інтелекту.

Чоловік біля банера конференції NanoSeries 2025

Такий підхід дає змогу оптимізувати процеси синтезу цих функціональних наноматеріалів під конкретний тип електрохімічних пристроїв – літієвих батарей, суперконденсаторів. Варто відзначити, що участь в конференції взяли більше 300 науковців з усіх континентів. Сама ж конференція проходила в історичній будівлі Університету Валенсії, який заснований у 1499 році та є одним з найстаріших університетів Європи.

Факультет медицини, університет Валенсії на вулиці.