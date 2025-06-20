Франківська міськрада хоче дофінансувати трьом комунальним підприємствам понад 330 мільйонів гривень

Івано-Франківська міськрада збільшить бюджет трьох комунальних підприємств — “Івано-Франківськтеплокомуненерго”, “Міська ритуальна служба” та “Центр розвитку міста та рекреації”.

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Про це пише “Галка”.

“Івано-Франківськтеплокомуненерго” мав би отримати додаткові 200 млн грн, тож загальний розмір його статутного капіталу сягне 547 млн грн. Також КП мало б затвердити нову редакцію статуту підприємства.

“Міська ритуальна служба” може отримати ще 40 млн грн, таким чином капітал становитиме 130 млн грн. Також підприємство мають зобов’язати затвердити нову редакцію статуту та провести державну реєстрацію змін.

“Центр розвитку міста та рекреації” матиме оновлений статутний капітал у розмірі 90 млн грн. Підприємству також доручать зареєструвати нову редакцію статуту.

Загалом фінансування збільшать на 330 мільйонів гривень. Відповідне рішення депутати ще мають ухвалити на сесії.