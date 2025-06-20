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На Косівщині під час мотозмагань «Рубанина на Толоці» зібрали 150 тисяч для військових
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Косівщині під час мотозмагань «Рубанина на Толоці» зібрали 150 тисяч для військових

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 21:05
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Минулих вихідних у селі Текуча на Косівщині відбулися змагання з хард-ендуро «Рубанина на Толоці». Тут підготували маршрути для спортсменів з різним досвідом – від початківців до професіоналів.

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Змагання благодійні на підтримку Збройних сил України. Також їх присвятили пам’яті загиблого воїна Василя Палагнюка, йдеться у сюжеті НТК.

Василь Пагагнюк “Кінолог” – військовослужбовець першої президентської бригади ім .Петра Дорошенка «Буревій», майор, командир 10 роти  4 батальйону «Хорив». Виконуючи бойове завдання в Серебрянському лісі Луганської області, 7 травня 2024 року, отримав поранення несумісні з життям.

Під час змагань вдалося зібрати понад 150 000 грн. Усі зібрані кошти передадуть на потреби воїнів-односельців, які захищають Україну у складі 74 батальйону 102 бригади ТрО.

Мотоспортсмен із села Микуличин Володимир Жиданюк, на «Рубанину» приїздить удруге. Каже, такі змагання – це не просто розвага.

Організатори роблять благу справу, – говорить мотоспортсмен. – І молодь відпочиває, катається, набирається досвіду. І для ЗСУ робимо, їм кошти зараз як ніяк потрібні.

Такі змагання у селі Текуча відбуваються уже вдруге, ділиться староста Текучанського Старостинського округу Ніна Бойчук. Місцеве керівництво залюбки підтримало ініціативу активістів.

Для села – це розвиток, це пізнання, а також і єднання, – говорить староста. – Бо ми тут єднаємося і донатимо на ЗСУ. Проводимо такі благодійні акції різного формату, різного типу.