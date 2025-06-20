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Знову зрив розгляду у справі довгобуду на Мулика: інвестори чекають рішення суду вже 15 років
Диван на коліщатках в темній вітальні

Знову зрив розгляду у справі довгобуду на Мулика: інвестори чекають рішення суду вже 15 років

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 20:32
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Понад 18 років без житла франківці, які вклалися в 2007 році в будівництво будинку на вулиці Мулика, неподалік залізничного вокзалу. Ошукані мешканці закликають громаду прийти на судове засідання 25 червня, яке може стати вирішальним. Якщо його знову не перенесуть.

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17 червня в Івано-Франківську вкотре не відбулося судове засідання у справі довгобуду на вулиці Михайла Мулика, 33 (раніше — Гаркуші). Причина — чергова неявка адвокатів підозрюваного. Постраждалі інвестори, які ще у 2007 році повністю сплатили за свої квартири, заявляють про затягування процесу та закликають представників громадськості, журналістів і небайдужих громадян підтримати їх на наступному засіданні, призначеному на 25 червня о 16:00.

12 родин чекають на квартири з 2007 року Будівництво на вул. Мулика, 33 розпочалося у 2007 році. Замовником виступала підприємиця Ілона Фолюшевська. Дванадцять інвесторів повністю оплатили вартість житла — від 50 до 100 тисяч доларів США залежно від площі. Однак збудовано було лише цокольний поверх. У 2011 році розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ — шахрайство в особливо великих розмірах.

Знову зрив розгляду у справі довгобуду на Мулика: інвестори чекають рішення суду вже 15 років

«Я за двокімнатну квартиру тоді заплатив 50 тисяч доларів, продавши свою квартиру. А сусідка — 100 тисяч за трикімнатну. Це були великі гроші навіть тоді», — каже один із інвесторів, Валерій Іваненко.

Визнано майнові права — але арешт не знято У 2013 році інвестори створили кооператив «Квартал-Гаркуші №33», у 2015-му суд визнав їхні майнові права на об’єкт. Однак арешт на недобудову досі не знято, що унеможливлює продовження будівництва.

«Наші права визнав Вищий спеціалізований суд, міська рада надала нам землю в оренду. Але через судовий арешт ми не можемо добудувати свої квартири. Подано клопотання про зняття арешту або передачу об’єкта на зберігання кооперативу, але суд відмовляється його навіть розглянути», — наголошує Іваненко.

Новий забудовник готовий добудувати будинок Кооператив знайшов забудовника, який погодився завершити будівництво. За домовленістю, він зведе 12 квартир для інвесторів, а решту площ реалізує самостійно.

«Будівельник каже: зніміть арешт — і починаємо роботи. Він не просить додаткових коштів. Є проект на 10 поверхів, 30 квартир, одна під’їзна клітка, ліфт», — додає Іваненко.

Судові слухання переносяться роками Справу розглядають із 2011 року. Потерпілі вказують на систематичну неявку підозрюваних Єгора Білогорського та Ілони Фолюшевської або їхніх захисників.

Знову зрив розгляду у справі довгобуду на Мулика: інвестори чекають рішення суду вже 15 років

«Три адвокати, двоє обвинувачених, троє суддів — вісім людей. Постійно хтось у відпустці, на лікарняному або у відрядженні. Ми щоразу приходимо, а суд відкладений. Одна із потерпілих вже померла, так і не дочекавшись квартири», — розповідає Валерій Іваненко.

Інвестори звернулися до обласної прокуратури, суду, президента — але справа досі не зрушила з мертвої точки.

Ми вже не просимо допомоги — ми лише хочемо, щоб нам не заважали добудувати те, за що давно заплатили», — кажуть ошукані франківці.

Кооператив закликає громадськість, ЗМІ та активістів прийти на наступне засідання, яке може стати вирішальним, — 25 червня о 16:00.

Знову зрив розгляду у справі довгобуду на Мулика: інвестори чекають рішення суду вже 15 років

«Просимо підтримки громади, ЗМІ та активістів — ваша присутність може зрушити справу з мертвої точки», – просять постраждалі.