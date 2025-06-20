Знову зрив розгляду у справі довгобуду на Мулика: інвестори чекають рішення суду вже 15 років

Понад 18 років без житла франківці, які вклалися в 2007 році в будівництво будинку на вулиці Мулика, неподалік залізничного вокзалу. Ошукані мешканці закликають громаду прийти на судове засідання 25 червня, яке може стати вирішальним. Якщо його знову не перенесуть.

17 червня в Івано-Франківську вкотре не відбулося судове засідання у справі довгобуду на вулиці Михайла Мулика, 33 (раніше — Гаркуші). Причина — чергова неявка адвокатів підозрюваного. Постраждалі інвестори, які ще у 2007 році повністю сплатили за свої квартири, заявляють про затягування процесу та закликають представників громадськості, журналістів і небайдужих громадян підтримати їх на наступному засіданні, призначеному на 25 червня о 16:00.

12 родин чекають на квартири з 2007 року Будівництво на вул. Мулика, 33 розпочалося у 2007 році. Замовником виступала підприємиця Ілона Фолюшевська. Дванадцять інвесторів повністю оплатили вартість житла — від 50 до 100 тисяч доларів США залежно від площі. Однак збудовано було лише цокольний поверх. У 2011 році розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ — шахрайство в особливо великих розмірах.

«Я за двокімнатну квартиру тоді заплатив 50 тисяч доларів, продавши свою квартиру. А сусідка — 100 тисяч за трикімнатну. Це були великі гроші навіть тоді», — каже один із інвесторів, Валерій Іваненко.

Визнано майнові права — але арешт не знято У 2013 році інвестори створили кооператив «Квартал-Гаркуші №33», у 2015-му суд визнав їхні майнові права на об’єкт. Однак арешт на недобудову досі не знято, що унеможливлює продовження будівництва.

«Наші права визнав Вищий спеціалізований суд, міська рада надала нам землю в оренду. Але через судовий арешт ми не можемо добудувати свої квартири. Подано клопотання про зняття арешту або передачу об’єкта на зберігання кооперативу, але суд відмовляється його навіть розглянути», — наголошує Іваненко.

Новий забудовник готовий добудувати будинок Кооператив знайшов забудовника, який погодився завершити будівництво. За домовленістю, він зведе 12 квартир для інвесторів, а решту площ реалізує самостійно.

«Будівельник каже: зніміть арешт — і починаємо роботи. Він не просить додаткових коштів. Є проект на 10 поверхів, 30 квартир, одна під’їзна клітка, ліфт», — додає Іваненко.

Судові слухання переносяться роками Справу розглядають із 2011 року. Потерпілі вказують на систематичну неявку підозрюваних Єгора Білогорського та Ілони Фолюшевської або їхніх захисників.

«Три адвокати, двоє обвинувачених, троє суддів — вісім людей. Постійно хтось у відпустці, на лікарняному або у відрядженні. Ми щоразу приходимо, а суд відкладений. Одна із потерпілих вже померла, так і не дочекавшись квартири», — розповідає Валерій Іваненко.

Інвестори звернулися до обласної прокуратури, суду, президента — але справа досі не зрушила з мертвої точки.

Ми вже не просимо допомоги — ми лише хочемо, щоб нам не заважали добудувати те, за що давно заплатили», — кажуть ошукані франківці.

Кооператив закликає громадськість, ЗМІ та активістів прийти на наступне засідання, яке може стати вирішальним, — 25 червня о 16:00.