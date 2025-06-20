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Військовий загинув, віддав життя за Україну.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг захисник з Івано-Франківської громади Жага Володимир

Автор: Оксана Марушкевич
20/06/2025 20:23
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Трагічна і сумна новина для УГРИНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ. Загинув військовослужбовець, старший водій, солдат Жага Володимир, 30.07.1977 р.н. Понад два роки вважався зниклим безвісти.

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Болісна правда прийшла з результатом молекулярно- генетичної експертизи 18 червня 2025 року, яка підтвердила смерть захисника, пише Правда.іф.

Призваний 13.02.2023 р. Івано- Франківським РТЦК та СП, захищав Україну на Донеччині та загинув у н.п. Бахмут Донецької області під час виконання бойового завдання. До війни працював у Івано-Франківському КП “ЕлектроАвтоТранс”.

До останнього залишився вірним обов’язку та присязі.

Назавжди 46…

“Висловлюємо щирі співчуття дружині, двом донечкам, батькам та родині, друзям та побратимам військовослужбовця. Володимир був знаний і шанований у громаді. Понад два роки сподівань і очікувань обірвала трагічна новина про загибель чоловіка, батька, сина. Розділяємо ваше горе та схиляємо голови в скорботі. Жорстока війна забирає найкращих. Вічна пам‘ять, вічна шана, вічна слава і честь Герою!” – зазначив сільський голова Мирослав Вівчаренко.

Про деталі похорону повідомлять згодом.