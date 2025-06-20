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Цьогоріч на Прикарпатті 254 пішоходів оштрафували за порушення ПДР
Диван на коліщатках в темній вітальні

Цьогоріч на Прикарпатті 254 пішоходів оштрафували за порушення ПДР

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 20:07
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Від початку 2025 року на Прикарпатті притягнули до відповідальності 254 пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

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Про це повідомив заступник начальника Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Андрій Киричук в етері ОТБ “Галичина”, пише Галка.

Зокрема, оштрафували 75 пішоходи, які не мали сітловідбивальних елементів у темну пору доби.

“Щодо виховання людей, дотриманні правил дорожнього руху, як і в принципі правил співжиття, патрульною поліцією вживаються заходи. І не тільки водіїв”, —  каже Андрій Киричук.

Також поліціянт повідомив, що від початку року в Івано-Франківській області сталось 1437 ДТП. Із них 386 —  ДТП з потерпілими, де загинуло 29 людей і 487 отримали тілесні ушкодження різних ступенів.

“Причини різні. В основному, недотримання безпечної та дозволеної швидкості руху, керування у стані сп’яніння. Також через порушення правил маневрування”, —  каже поліціянт.