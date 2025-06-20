Цьогоріч на Прикарпатті 254 пішоходів оштрафували за порушення ПДР

Від початку 2025 року на Прикарпатті притягнули до відповідальності 254 пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив заступник начальника Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Андрій Киричук в етері ОТБ “Галичина”, пише Галка.

Зокрема, оштрафували 75 пішоходи, які не мали сітловідбивальних елементів у темну пору доби.

“Щодо виховання людей, дотриманні правил дорожнього руху, як і в принципі правил співжиття, патрульною поліцією вживаються заходи. І не тільки водіїв”, — каже Андрій Киричук.

Також поліціянт повідомив, що від початку року в Івано-Франківській області сталось 1437 ДТП. Із них 386 — ДТП з потерпілими, де загинуло 29 людей і 487 отримали тілесні ушкодження різних ступенів.