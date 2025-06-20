72 бригада та 411 окремий полк отримали від громади Києва велику партію дронів та системи РЕБ, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав чергову партію дронів та системи РЕБ від столичної громади двом військовим підрозділам на гарячі напрямки.

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Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, пише Правда.іф.

«Громада столиці продовжує допомагати військовим, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту. Бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців передав ще 1800 FPV-дронів різних типів. Чергову партію допомоги отримали й захисники 411-го окремого полку безпілотних систем «Яструби». – 500 fpv-дронів різних типів, 3 розвідувальних БпЛА, ⁠50 систем РЕБ (зокрема, машинних і окопних) і комплектуючі до них. Та засоби звʼязку», – повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що раніше цього року 72 бригада отримала від Києва 2200 FPV-дронів. Разом із сьогоднішніми – це вже 4000 БпЛА. А загалом від початку 2025 року ця бригада отримала з бюджету Києва на оснащення 79 млн грн. 411 полк з початку року отримав з бюджету Києва на свої потреби 50 млн грн.

«Загалом від початку року від громади відправили на передову, зокрема, понад 20 000 БпЛА різних типів. Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Допомагати нашим військовим продовжимо і надалі!» – наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги військовим з бюджету Києва. Проєкт рішення Київради про виділення додатково 2 млрд гривень на потреби сил оборони найближчим часом має бути винесений на голосування.