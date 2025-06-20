У Франківську пояснили, чому банківські картки потрапляють у стоп-лист при оплаті проїзду

Іноді під час оплати банківською карткою у комунальному транспорті Івано-Франківська валідатор повідомляє: «Ваша банківська картка в стоп-листі». На перший погляд, це може здивувати — на рахунку є гроші, картка працює в магазинах. То в чому ж справа?
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Пояснення надали у КП «Електроавтотранс».
У підприємстві пояснюють, що всі прикладання банківської картки до валідатора фіксуються. Якщо валідація була успішною (зелена галочка на валідаторі та повідомлення про оплату на екрані) — система створює токен і очікує підтвердження списання коштів банком. Якщо банк не підтверджує транзакцію — картку вносять до стоп-листа.
За перші п’ять місяців 2025 року в системі заблокували понад 8,5 тисяч банківських карток, і більшість із них — через одну неуспішну оплату.
Основні причини блокування картки в системі:
- Наявність заборгованості за поїздки
Якщо ви користуєтесь банківською карткою або телефоном з NFC, пам’ятайте: валідатор не списує кошти миттєво — він лише фіксує факт поїздки, підтверджуючи його зеленою галочкою на екрані, і формує токени оплати.
Надалі ці токени передаються до банку у вигляді окремих запитів на списання коштів — за кожну підтверджену поїздку. Тобто, якщо ви здійснили дві поїздки, буде сформовано два окремі запити на оплату.
Валідатори працюють в автономному режимі (офлайн), а реальне списання коштів відбувається пізніше, коли дані передаються до банківського сервера та в систему АСООП.
Якщо обидві транзакції пройдуть успішно — картка залишається активною.
Але якщо хоча б одна оплата не буде списана (найчастіше — через нестачу коштів у момент обробки запиту), картка потрапляє до стоп-листа — тимчасово або навіть назавжди.
- Найпоширеніша причина — недостатньо коштів
Це найтиповіша ситуація: під час списання коштів на рахунку виявилося менше, ніж потрібно. У такому разі система фіксує заборгованість і запускає повторні спроби списання — послідовно: через 1 день, потім через 3, 5 і 10 днів.
Якщо ж після 14 днів оплата так і не буде здійснена — картка блокується назавжди.
З картками Mastercard ситуація дещо гнучкіша: якщо до чергової спроби на рахунку вже є кошти, платіж проходить і картка автоматично розблоковується.
А от з картками Visa усе жорсткіше: часто достатньо лише однієї невдалої транзакції, щоб банківська система назавжди заборонила використовувати картку для оплати проїзду.
- Картки «єВідновлення» автоматично блокуються
Це спеціальні картки із цільовими коштами, призначеними для конкретних програм підтримки. Вони не передбачені для використання в міському транспорті, тож система блокує їх автоматично.
Але є один важливий нюанс, який, напевно, має значення:
– деякі банки видали звичайні банківські картки у тому ж діапазоні номерів, що й картки «єВідновлення». Система не може чітко розрізнити їх — тому всі картки з цього діапазону потрапляють до стоп-листа, незалежно від їх призначення.
Коли ви додаєте свою банківську картку до Google Wallet, Apple Pay чи іншого цифрового гаманця, смартфон генерує віртуальний номер — токен. Цей номер не збігається з фізичним номером картки, але може належати до того ж діапазону, з якого сформовані картки програми «єВідновлення».
Якщо віртуальний номер (токен), згенерований вашим пристроєм або фізичної банківської картки, потрапляє у перелік номерів для блокування (через збіг із діапазоном єВідновлення) — він автоматично вноситься в стоп-лист, навіть якщо фізична картка не є спеціальною. Це не збій — а вимушене технічне обмеження, яке забезпечує стабільну роботу системи та вимог НБУ.
- Картки з кешбеком «єПідтримка» — теж не підходять
Ці картки були створені для компенсації витрат або оплати залізничних квитків, але не для проїзду в міському транспорті. Через це банки самостійно блокують спроби оплати проїзду такими картками — навіть якщо перша валідація пройшла успішно.
Найчастіше це пов’язано з тим, що система оплати у транспорті не відповідає призначанню витрат даних коштів, дозволених для кешбеку чи компенсації.
- Банк тимчасово відхилив запит
Трапляються випадки під час оновлення банківських систем або через технічні збої. Ви могли мати достатньо коштів, але саме в момент передачі запиту платіж не пройшов.
У результаті — валідація не була підтверджена, і картку тимчасово заблоковано. У подальшому, якщо оплата не відбудеться — вона потрапляє до стоп-листа.
- Перевищення звичної кількості поїздок – безпека деяких банків
Уявіть: ви зазвичай їздите двічі на день, а одного разу — тричі або більше.
Банк може розцінити це як аномальну активність і тимчасово або на постійно зупинити платіж, очікуючи підтвердження. Якщо ви його не надаєте або не реагуєте — транзакція не проходить, і система банку блокує транзакцію і відповідно АСООП блокує картку.
Пам’ятайте: усі прикладання банківської картки до валідатора фіксуються. Якщо валідація була успішною (зелена галочка на валідаторі й інформація про оплату на екрані валідатора) — оплата має бути виконана. Якщо ні — картку буде внесено до стоп-листа.