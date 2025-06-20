У Франківську пояснили, чому банківські картки потрапляють у стоп-лист при оплаті проїзду

Іноді під час оплати банківською карткою у комунальному транспорті Івано-Франківська валідатор повідомляє: «Ваша банківська картка в стоп-листі». На перший погляд, це може здивувати — на рахунку є гроші, картка працює в магазинах. То в чому ж справа?

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Пояснення надали у КП «Електроавтотранс».

У підприємстві пояснюють, що всі прикладання банківської картки до валідатора фіксуються. Якщо валідація була успішною (зелена галочка на валідаторі та повідомлення про оплату на екрані) — система створює токен і очікує підтвердження списання коштів банком. Якщо банк не підтверджує транзакцію — картку вносять до стоп-листа.

За перші п’ять місяців 2025 року в системі заблокували понад 8,5 тисяч банківських карток, і більшість із них — через одну неуспішну оплату.

Основні причини блокування картки в системі:

Наявність заборгованості за поїздки

Якщо ви користуєтесь банківською карткою або телефоном з NFC, пам’ятайте: валідатор не списує кошти миттєво — він лише фіксує факт поїздки, підтверджуючи його зеленою галочкою на екрані, і формує токени оплати.

Надалі ці токени передаються до банку у вигляді окремих запитів на списання коштів — за кожну підтверджену поїздку. Тобто, якщо ви здійснили дві поїздки, буде сформовано два окремі запити на оплату.

Валідатори працюють в автономному режимі (офлайн), а реальне списання коштів відбувається пізніше, коли дані передаються до банківського сервера та в систему АСООП.

Якщо обидві транзакції пройдуть успішно — картка залишається активною.

Але якщо хоча б одна оплата не буде списана (найчастіше — через нестачу коштів у момент обробки запиту), картка потрапляє до стоп-листа — тимчасово або навіть назавжди.

Найпоширеніша причина — недостатньо коштів

Це найтиповіша ситуація: під час списання коштів на рахунку виявилося менше, ніж потрібно. У такому разі система фіксує заборгованість і запускає повторні спроби списання — послідовно: через 1 день, потім через 3, 5 і 10 днів.

Якщо ж після 14 днів оплата так і не буде здійснена — картка блокується назавжди.

З картками Mastercard ситуація дещо гнучкіша: якщо до чергової спроби на рахунку вже є кошти, платіж проходить і картка автоматично розблоковується.

А от з картками Visa усе жорсткіше: часто достатньо лише однієї невдалої транзакції, щоб банківська система назавжди заборонила використовувати картку для оплати проїзду.

Картки «єВідновлення» автоматично блокуються

Це спеціальні картки із цільовими коштами, призначеними для конкретних програм підтримки. Вони не передбачені для використання в міському транспорті, тож система блокує їх автоматично.

Але є один важливий нюанс, який, напевно, має значення:

– деякі банки видали звичайні банківські картки у тому ж діапазоні номерів, що й картки «єВідновлення». Система не може чітко розрізнити їх — тому всі картки з цього діапазону потрапляють до стоп-листа, незалежно від їх призначення.

Коли ви додаєте свою банківську картку до Google Wallet, Apple Pay чи іншого цифрового гаманця, смартфон генерує віртуальний номер — токен. Цей номер не збігається з фізичним номером картки, але може належати до того ж діапазону, з якого сформовані картки програми «єВідновлення».

Якщо віртуальний номер (токен), згенерований вашим пристроєм або фізичної банківської картки, потрапляє у перелік номерів для блокування (через збіг із діапазоном єВідновлення) — він автоматично вноситься в стоп-лист, навіть якщо фізична картка не є спеціальною. Це не збій — а вимушене технічне обмеження, яке забезпечує стабільну роботу системи та вимог НБУ.

Картки з кешбеком «єПідтримка» — теж не підходять

Ці картки були створені для компенсації витрат або оплати залізничних квитків, але не для проїзду в міському транспорті. Через це банки самостійно блокують спроби оплати проїзду такими картками — навіть якщо перша валідація пройшла успішно.

Найчастіше це пов’язано з тим, що система оплати у транспорті не відповідає призначанню витрат даних коштів, дозволених для кешбеку чи компенсації.

Банк тимчасово відхилив запит

Трапляються випадки під час оновлення банківських систем або через технічні збої. Ви могли мати достатньо коштів, але саме в момент передачі запиту платіж не пройшов.

У результаті — валідація не була підтверджена, і картку тимчасово заблоковано. У подальшому, якщо оплата не відбудеться — вона потрапляє до стоп-листа.

Перевищення звичної кількості поїздок – безпека деяких банків

Уявіть: ви зазвичай їздите двічі на день, а одного разу — тричі або більше.

Банк може розцінити це як аномальну активність і тимчасово або на постійно зупинити платіж, очікуючи підтвердження. Якщо ви його не надаєте або не реагуєте — транзакція не проходить, і система банку блокує транзакцію і відповідно АСООП блокує картку.

Пам’ятайте: усі прикладання банківської картки до валідатора фіксуються. Якщо валідація була успішною (зелена галочка на валідаторі й інформація про оплату на екрані валідатора) — оплата має бути виконана. Якщо ні — картку буде внесено до стоп-листа.