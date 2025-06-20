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Диван на коліщатках в темній вітальні

Масштабні пошуки 5-річного хлопчика на Івано-Франківщині тривають

Автор: Оксана Марушкевич
20/06/2025 18:56
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Третю добу триває пошукова операція щодо 5-річного Кирила Боднарука, який зник у лісовому масиві поблизу села Троїця, Коломийського району.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф.

“До пошуків залучено понад 400 людей : особовий склад поліції, рятувальників, кінологи з собаками, військові, волонтери та небайдужі громадяни. Усі учасники ретельно прочісують місцевість. Вкотре оглядають раніше перевірені ділянки, закинуті будівлі, господарські приміщення, присадибні ділянки, водойми та ліси.

Поліцейські працюють цілодобово в посиленому режимі, використовуючи всі наявні ресурси та технічні засоби для якнайшвидшого розшуку дитини”, – йдеться у дописі.

Хлопчик має розлади аутичного спектру, не розмовляє та не відгукується на своє ім’я. Працівники поліції спільно з психологами постійно перебувають на зв’язку з рідними Кирила.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісти зниклий», висунуто декілька версій події. Наразі їх усіх перевіряють поліцейські.

Поліція закликає громадян, які мають будь-яку інформацію, що може допомогти у пошуках хлопчика, негайно повідомити на лінію 102.

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Людина у воді серед зеленого лісу
Поліція і психологи на стежці в лісі