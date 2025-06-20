В Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль пам’яті Андрія Чепіля

В Івано-Франківську вже вдруге в Палаці Потоцьких пройде фестиваль пам’яті громадського активіста, музиканта, мультиінструменталіста, трембітаря гурту “КораЛЛі” Андрія Чепіля. Організатори влаштують благодійний ярмарок та аукціон.
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Пише Правда.іф.
Подія відбудеться 28 червня о 17 годині. Вхід за донат.
Що відомо про Андрія Чепіля з позивним “Кріс”
Андрій Чепіль, родом з Івано-Франківська, боєць ЗСУ, пластун, український музикант і учасник фольк-гурту КораЛЛі. Воїн загинув ще 28 червня 2023 року поблизу села Роботине на Запоріжжі.
До повномасштабної війни був відомий як учасник кавер-гуртів Frisson Band і Smerichka, вокаліст і саксафоніст, а також грав на трембіті в фольк рок-гурті КораЛЛі.
“Кріс” мобілізувався до ЗСУ у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення при тому, що раніше строкову військову службу він проходив в оркестрі президентського полку імені Богдана Хмельницького.
Спочатку Андрій служив кулеметником, брав участь у звільненні Ізюма та Купянська на Харківщині. Потім разом з Орестом служили у 47-й окремій механізованій бригаді «Магура». Старший сержант та командир бойової машини Бредлі (основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США – авт.) Андрій Чепіль пройшов спеціальні навчання в Німеччині. На фронті його знали як командира із позивним «Кріс».
Був нагороджений ордеом «За мужність» III ступеня у 2024 році посмертно.