На Прикарпатті продовжують ремонтувати дороги державного значення. ФОТО

Дорожні служби продовжують працювати на автошляхах області.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомила Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА.
Цього тижня заплановані роботи з ліквідації аварійної ямковості на таких ділянках:
- Н-09 Мукачево – Львів: від Рогатина до межі з Львівською областю
- Н-10 Стрий – Мамалига: біля с. Драгомирчани
- Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути: від Озерян до Тлумача
- Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч: від Ціневи до Перегінського
- Т-09-04 Озеряни – Кути: у межах Обертинської громади
Також передбачено оновлення розмітки на Н-09 та впорядкування узбіч на Н-09, Н-10 і Т-09-05.