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На Прикарпатті продовжують ремонтувати дороги державного значення. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті продовжують ремонтувати дороги державного значення. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 18:24
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Дорожні служби продовжують працювати на автошляхах області.

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Про це повідомила Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА.

Цього тижня заплановані роботи з ліквідації аварійної ямковості на таких ділянках:

  •  Н-09 Мукачево – Львів: від Рогатина до межі з Львівською областю
  •  Н-10 Стрий – Мамалига: біля с. Драгомирчани
  •  Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути: від Озерян до Тлумача
  •  Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч: від Ціневи до Перегінського
  •  Т-09-04 Озеряни – Кути: у межах Обертинської громади

Також передбачено оновлення розмітки на Н-09 та впорядкування узбіч на Н-09, Н-10 і Т-09-05.