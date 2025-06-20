На Прикарпатті продовжують ремонтувати дороги державного значення. ФОТО

Дорожні служби продовжують працювати на автошляхах області.

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Про це повідомила Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА.

Цього тижня заплановані роботи з ліквідації аварійної ямковості на таких ділянках:

Н-09 Мукачево – Львів: від Рогатина до межі з Львівською областю

Н-10 Стрий – Мамалига: біля с. Драгомирчани

Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути: від Озерян до Тлумача

Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч: від Ціневи до Перегінського

Т-09-04 Озеряни – Кути: у межах Обертинської громади

Також передбачено оновлення розмітки на Н-09 та впорядкування узбіч на Н-09, Н-10 і Т-09-05.