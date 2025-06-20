Віра Брежнєва влаштувала фотосесію топлес 

Співачка Віра Брежнєва потішила прихильників новою фотосесією. Пише Gazeta.ua.

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У своєму Instagram зірка опублікувала студійні кадри, де позувала в студії на дивані та столі.

Перед камерою постала топлес. Крім цього, приміряла джинсовий жакет і палаццо.

На решті кадрів виконавиця показалась у короткій трикотажній сукні, майці та лонгсліві.

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