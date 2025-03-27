Співачка Віра Брежнєва вигуляла у Дубаї розкішну червону сукню

Співачка Віра Брежнєва прогулялась у Дубаї у шикарній червоній сукні від Solace London. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі. Пише Апостроф
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Блогерка Harley Quinn з’ясувала, що сукенка коштує 625 євро.
“А могла б одягтися, як у своїх кліпах у “ВІА ГРА”, а не зображати із себе Хюррем-султан“, – пожартувала блогерка.
Нагадаємо Віра Брежнєва розкішно відсвяткувала 43-річчя в Парижі