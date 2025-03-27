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Співачка Віра Брежнєва вигуляла у Дубаї розкішну червону сукню
Диван на коліщатках в темній вітальні

Співачка Віра Брежнєва вигуляла у Дубаї розкішну червону сукню

Автор: Орися Корчун
27/03/2025 16:16
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Співачка Віра Брежнєва прогулялась у Дубаї у шикарній червоній сукні від Solace London. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі. Пише Апостроф

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Блогерка Harley Quinn з’ясувала, що сукенка коштує 625 євро.

А могла б одягтися, як у своїх кліпах у “ВІА ГРА”, а не зображати із себе Хюррем-султан“, – пожартувала блогерка.

Нагадаємо Віра Брежнєва розкішно відсвяткувала 43-річчя в Парижі