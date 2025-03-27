На Харківщині загинув воїн з Івано-Франківщини Черніков Андрій

Надвірнянська громада знову втратила захисника. У жорстокій війні з російським агресором загинув жетель міста Надвірна Черніков Андрій Ігорович 5.05.1978 р.н.

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Про це повідомив очільник громади Зіновій Андрійович

Андрій був справжнім патріотом, відданим сином своєї землі, який без вагань став на захист рідної країни. Воїн служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення, демонструючи мужність, відвагу та вірність присязі.

16 березня 2025 року виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності України та стримування збройної агресії, Андрій загинув внаслідок штурмових дій противника поблизу населеного пункту Лозьва Ізюмського району Харківської області.