В Івано-Франківській області видано 13 довідок про визнання осіб без громадянства

У період воєнного стану в Україні міграційна служба Івано-Франківської області видала 13 довідок особам, які були визнані без громадянства. Ця процедура дозволяє людям, що перебувають у правовому статусі без громадянства, отримати можливість оформити ідентифікаційні документи, що є першим кроком до нормалізації їх правового становища в Україні.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на міграційну службу області.

За офіційними даними, в Україні наразі проживає близько 6,5 тисяч осіб без громадянства, хоча реальна кількість таких осіб значно більша. Однак, завдяки активній роботі міграційної служби, все більше людей отримують можливість узаконити своє перебування в країні та здобути доступ до базових соціальних послуг.

З початку війни працівники міграційної служби Івано-Франківщини регулярно стикаються з випадками, коли люди звертаються за визнанням себе особами без громадянства. Це трапляється з різних причин: хтось втратив громадянство, інші не змогли підтвердити своє громадянство після розпаду СРСР, а деякі взагалі ніколи не мали належних документів. Саме для таких людей довідка про визнання особою без громадянства стає єдиним шансом на відновлення правового статусу.

Процедура визнання особою без громадянства регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року. Після отримання довідки, особа може оформити посвідку на тимчасове проживання, дозвіл на імміграцію, посвідку на постійне проживання або громадянство України, що дає право на працевлаштування, медичну допомогу, освіту та інші соціальні гарантії.

Приклади реальних історій:

Пані Галина — етнічна українка, яка більшість свого життя прожила в Росії. Після розпаду СРСР не змогла підтвердити своє громадянство та опинилася без документів. Завдяки міграційній службі, вона оформила паспорт громадянина України. Володимир, 63 роки — уродженець Київщини, який працював за кордоном і не встиг оформити документи після повернення в Україну. Він тепер також оформив український паспорт. Молодий чоловік з Долини, який самовільно покинув радянську армію після розпаду СРСР і довгий час проживав без документів. Нещодавно він отримав статус особи без громадянства та оформляє всі необхідні документи для легалізації в Україні.

Наразі в Івано-Франківській області міграційна служба опрацьовує заяви трьох нових осіб, які звернулися за довідками про визнання їх особами без громадянства. Це люди з Грузії, Молдови та Росії, які проживають в Україні без належних документів, але завдяки міграційній службі мають можливість вирішити свої правові питання.