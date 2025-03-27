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Прикарпатка перейшла за фішинговим посиланням та втратила 51 000 гривень

Автор: Оксана Марушкевич
27/03/2025 15:27
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У чергову шахрайську пастку потрапила 33-річна жителька Калуського району.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Зі слів заявниці, в один із мобільних додатків їй надійшло невідоме посилання.

Жінка перейшла за ним. І як результат, з її рахунку шахраї списали 51 000 гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.