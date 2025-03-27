Прикарпатка перейшла за фішинговим посиланням та втратила 51 000 гривень

У чергову шахрайську пастку потрапила 33-річна жителька Калуського району.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області
Зі слів заявниці, в один із мобільних додатків їй надійшло невідоме посилання.
Жінка перейшла за ним. І як результат, з її рахунку шахраї списали 51 000 гривень.
Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.