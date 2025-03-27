Стало відомо про непросту долю пояса Усика після скандалу Трампа із Зеленським

Пояс чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, який президент України Володимир Зеленський не встиг подарувати президент США Дональду Трампу, зараз знаходиться у приватній їдальні американського лідера разом з іншими сувенірами. Про це пише Time. Повідомляє Апостроф

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Зазначається, що тоді під час поїздки до Вашингтона Зеленський вирішив привезти набір подарунків.

За прикладом прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, який подарував Трампу золотий пейджер в знак вибухових пристроїв, які Ізраїль використав, щоб знищити своїх ворогів в Лівані, український президент привіз пояс чемпіона світу з боксу у важкій вазі Олександра Усика.

Помічники поклали пояс на столик поруч із Зеленським, щоб він у будь-який момент міг взяти його й подарувати Трампу на очах у журналістів під час спільного брифінгу.

Однак розмова між політиками пішла в іншому напрямку і Зеленському не вдалося вручити подарунок.

“Я не знаю, що з поясом. Можливо, він все ще там”, – відповів український лідер журналісту на запитання про подальшу долю чемпіонського пояса.

Також вказується, що в плутанині, яка виникла після суперечки обох президентів, Зеленський залишив пояс на столику біля дивана. Уже пізніше того ж дня, коли українці пішли, співробітник Білого дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні Трампа. Тож він зараз там і стоїть разом з іншими сувенірами, пише видання.

Нагадаємо Зеленський при камерах посперечався із Трампом і Венсом. ВІДЕО