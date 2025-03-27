На Прикарпатті судитимуть водія, який збив на смерть пенсіонера

Подія трапилась у жовтні 2024 року у селищі Рожнятів Калуського району. Водій Volkswagen Passat наїхав на пішохода, який переходив дорогу. 78-річний чоловік від отриманих травм помер на місці.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт 25-річного чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

“Слідством встановлено, що обвинувачений у жовтні 2024 року вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у селищі Рожнятів Калуського району. Він керував автомобілем Volkswagen Passat, рухаючись неосвітленою ділянкою дороги по вулиці Січових Стрільців, перевищив швидкість та вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу”, – йдеться у дописі.

Внаслідок ДТП потерпілий – 78-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

У разі доведення вини, водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.