У ТЦК спростували про мобілізацію на Івано-Франківщині чоловіка з епілепсією

У Telegram поширюється відео, де мобілізований звинувачує працівників обласного ТЦК та СП у незаконному призові, стверджуючи, що його мобілізували до ЗСУ попри діагноз «епілепсія».

Про це повідомляє обласний ТЦК, інформує Правда.

“Відео мало “залетіти” в мережу Інтернет, щоби вкотре звинуватити ТЦК та СП у незаконних діях. Однак автор вкиду не врахував, що насправді військово-лікарську комісію проводять медики. Також лише комісія після проведення обстеження, ставлять діагноз, а потім і висновок: придатний чи ні до військової служби. У результаті роботи відповідних спеціальних служб, які вивчали це відео та його походження, стало відомо, що це звичайний вкид для дестабілізації ситуації в Україні та, зокрема, в Івано-Франківській області.

Прикарпатців вкотре закликають не публікувати неперевірену інформацію та не допомагати ворогові в інформаційних атаках на ЗСУ”.