На Прикарпатті зустріли скорботний кортеж з полеглим захисником Романюком Ярославом

Болехівська громада зустріла полеглого Героя Ярослава Романюка.

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Повідомляє Болехівська міська рада, передає Правда.іф

Зі сльозами на очах, з квітами та запаленими лампадками громада зібралася, щоб гідно зустріти тіло свого земляка, захисника України Романюка Ярослава Володимировича. Він віддав своє життя, виконуючи військовий обов’язок, і повернувся додому на щиті.

Воїн народився 25 вересня 1992 року. Наприкінці січня 2023 року був мобілізований Міжгірським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Закарпатської області. Зник безвісти у грудні 2023 року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Рік та три місяці він вважався зниклим безвісти. Тіло полеглого воїна повернули під час обміну та репарації тіл загиблих. Вірний військовій присязі, він мужньо виконував свій обов’язок перед Україною, захищаючи її незалежність та свободу.

Скорботний кортеж з тілом Героя прибув до рідного міста зранку. Вздовж вулиць, якими рухалася колона, жителі створили живий коридор пошани.

У жалобній процесії взяли участь рідні та близькі загиблого, представники місцевої влади, духовенства та всі, хто хотів віддати останню шану воїну. У центральній частині міста траурну колону молитовно зустріли парафіяни собору Святих жінок мироносиць з настоятелем храму, отцем-деканом Болехівського деканату ПЦУ Іваном Петрівим, отцем-деканом Болехівського деканату УГКЦ Василем Дзяйлом, священниками ПЦУ та УГКЦ громади.

Далі тіло воїна супроводжували пішою ходою до його рідної домівки.

Прощання з Ярославом Романюком відбудеться 28 березня о 13.00 год.