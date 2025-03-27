У Єгипті через аварію прогулянкового батискафа загинули шестеро російських туристів. ФОТО

У Єгипті шестеро російських туристів загинули через аварію прогулянкового батискафа.

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Про це пише Радіо Свобода, інформує Правда.

Щонайменше шестеро російських туристів 27 березня загинули через аварію прогулянкового батискафа біля берегів єгипетського курорту Хургада, повідомило генеральне консульство росії. Ще 18 травмовані.

За даними російських дипломатів, батискаф «Сіндбад», який належав однойменному готелю, вранці 27 березня здійснював регулярну підводну екскурсію з оглядом коралового рифу. Крім членів екіпажу, на борту було 45 російських туристів.

Аварія батискафа сталася за кілометр від берега. Що її спричинило, не уточнюється.

За попередніми даними, більшість тих, хто перебував на борту, врятовані й доставлені до своїх готелів і лікарень Хургади.