На Прикарпатті поліцейські встановлюють особу неповнолітньої. ФОТО

27 березня до Калуського районного відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення дівчини, яка перебувала без нагляду в підʼїзді одного з житлових будинків.
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На місце одразу було скеровано ювенальних поліцейських, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.
Під час розмови дівчина відмовилась називати свої дані та адресу проживання. На вигляд їй 14-16 років.
Наразі неповнолітню поміщено до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Поліцейські вживають заходи щодо встановлення особи дівчини.
Поліція Прикарпаття звертається до мешканців області, якщо вам відома будь – яка інформація про дану особу просимо повідомити поліцію за номером 102 або 0979832132.