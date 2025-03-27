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На Прикарпатті поліцейські встановлюють особу неповнолітньої. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті поліцейські встановлюють особу неповнолітньої. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
27/03/2025 16:53
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27 березня до Калуського районного відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення дівчини, яка перебувала без нагляду в підʼїзді одного з житлових будинків.

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На місце одразу було скеровано ювенальних поліцейських, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Під час розмови дівчина відмовилась називати свої дані та адресу проживання. На вигляд їй 14-16 років.

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Наразі неповнолітню поміщено до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Поліцейські вживають заходи щодо встановлення особи дівчини.

Поліція Прикарпаття звертається до мешканців області, якщо вам відома будь – яка  інформація про дану особу просимо повідомити поліцію за номером 102 або 0979832132.