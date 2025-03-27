За грантові кошти у Франківську планують завершити реабілітаційний центр на Софіївці

В Івано-Франківську планують завершити реабілітаційний центр у Софіївці, який створюється за грантові кошти.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це в етері програми “На часі” повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Святослав Никорович, пише Фіртка.

“Маю мрію, що ми виграємо проєкт відновлення — це створення реабілітаційного центру по вулиці Софіївка. Ми його подали, очікуємо розгляду… Це великий, дороговартісний проєкт, який вже почав реалізовуватись. Ми очікуємо, що держава його підтримає. Тобто це грант від держави для муніципалітетів, але для держави це є кредитна історія. Європейський банк надає кредит державі під невеликий відсоток, а держава надає муніципалітетам грант. Для нас це є грант, тобто допомога. Ми запитуємо приблизно 90 мільйонів гривень для реалізації проєкту “Софіївка”. Це амбіція, яку я б дуже хотів, щоб ми реалізували, оскільки питання реабілітації в місті вже має певну історію — інколи приємну, інколи не вкрай приємну”, — зазначив Святослав Никорович.

За словами посадовця, реалізувати проєкт ребцентру хочуть, аби мати змогу перейти до втілення інших проєктів, які б допомогли здійснювати реабілітацію, включно й психологічну.

“Реабілітація передбачає й велику психологічну роботу. Має бути створена інфраструктура як в медичній сфері, так і в благоустрою міста. Зокрема, мають бути й парки. Друге: ми маємо говорити про навчання. Прикарпатський університет має дуже хороший проєкт по соціальному житлу для таких людей, які живучи там проходили реабілітацію. Ми теж підтримуємо цей проєкт, бачимо це в єдиній екосистемі. Людина, яка повертається з фронту, повинна розуміти, що вона важлива для суспільства. І якщо вона після того, як повернулася з війни, не може працювати за попередньою професією, то ми, як місто, зобов’язані дати їй можливість отримати нову професію, яку вона хоче. І ця професія допоможе цій людині жити, отримувати достатньо коштів для своєї життєдіяльності. “Софіївка” — це той проєкт, який все зрушить і допоможе вибудувати всю екосистему. Тому що це є п’ять тисяч квадратних метрів, де буде реабілітація не тільки для військових, а й для їхніх родин. Розуміємо, що відсоток інсультів, інфарктів, враховуючи війну, зріс. Люди хвилюються за своїх рідних, близьких, живуть в режимі стресу. Тому і їхнє здоров’я — під загрозою. Цей проєкт допоможе продовжити життя й надасть ті послуги, які сьогодні військові та члени їхніх родин отримують не повною мірою”, — зауважив заступник міського голови.

Як розповів Святослав Никорович, окрім проєкту “Софіївка”, реалізовують реабілітаційний проєкт на вулиці Матейки, зокрема відкрили реабілітаційне відділення. Також є виграні грантові проєкти.