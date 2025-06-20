Перший у Франківську: як Vertical реалізувала тренувальний майданчик для собак у парку Шевченка

Нещодавно в Івано-Франківську з’явився перший тренувально-вигульний майданчик для собак — улюблене місце відпочинку не лише для чотирилапих, а й для їхніх власників. Його офіційне відкриття 21 червня стане важливою подією для громади. Але мало хто знає: без Vertical Development цієї події могло б просто не бути.

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Як усе починалося

Цей проєкт став одним із переможців програми «Бюджет участі». За нього голосували мешканці міста, ідею підтримали — вона була потрібною та актуальною. Але між погодженням і реалізацією минуло два роки, тож ціни на матеріали й роботи помітно зросли. Те, що коштувало 469 тисяч гривень у 2021-му, стало неможливо реалізувати у 2024-му. Справжня ціна об’єкта сягнула 822 тисячі гривень. Саме тоді Vertical Development взялися реалізувати проєкт і довели його до фіналу.

Чому ми це зробили?

«Все просто. Ми давно є не лише будівельною компанією, а й важливою частиною міста. Адже ми будуємо не тільки будинки, а й створюємо спільноту, — коментують у будівельній компанії. — Компанія профінансувала проєкт власним коштом — без зайвого шуму. Просто тому, що відповідальність і любов до міста — більше, ніж слова».

Так, згодом держава частково повернула Vertical Development витрати — а саме 469 тисяч гривень, — та 353 тисячі гривень компанія вклала самостійно.

Майданчик уже працює

Наразі в парку імені Тараса Шевченка, поруч із баскетбольним майданчиком, функціонує повноцінна зона для тренування й вигулу собак. Тут є сучасні тренажери, з якими можна займатись із кінологом, або просто гуляти чи тренуватися самостійно.

Авторка проєкту — кінологиня Оксана Матчак, яка була ініціатором створення цього майданчика. За ідеєю, це має бути комфортний простір у парку Шевченка, облаштований під справжні потреби собак.

«У кожному цивілізованому місті має бути зручна інфраструктура для його мешканців. А власники собак та їхні тварини — це невідʼємна і дуже велика частина суспільства», — коментує Оксана Матчак.

Це перший такий майданчик у Франківську, і він уже став місцем для щоденних прогулянок, активностей, знайомств і маленьких перемог для хвостатих друзів.

«Цей об’єкт — приклад того, як приватний бізнес може доповнювати місто. Ми справді були тими, хто не відмовився, коли стало складно. Тими, хто взяв і зробив. Запрошуємо власників собак приходити й користуватись новим простором. Це майданчик, створений з любов’ю до Франківська і з вірою в те, що відповідальність будує міста», — додають у Vertical Development.

Нагадуємо, що вже 21 червня о 12:00 в парку Шевченка відбудеться офіційне відкриття та справжнє свято для собак і їхніх людей. Перевіримо майданчик у дії! Обіцяємо хороший настрій, багато користі і ту саму атмосферу, за яку ми так цінуємо Івано-Франківськ.

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