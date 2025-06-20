Обертинський пункт екстреної меддопомоги працюватиме: інформація про закриття виявилась фейком

В Івано-Франківській області спростували чутки про нібито закриття пункту постійного базування бригад екстреної медичної допомоги у смт Обертин.

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Пише Місто.

Як повідомляє КНП «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», інформація, яка останнім часом поширюється в мережі, не відповідає дійсності. У Центрі наголошують, що жодного рішення щодо ліквідації чи скорочення Обертинського підрозділу не ухвалювалося, такі питання не розглядалися й не плануються.

Установа також підкреслює, що вся мережа пунктів екстреної меддопомоги, зокрема й Обертинський, сформована відповідно до державних нормативів. Зміни в її структурі наразі є неможливими та недоцільними.

«Обертинський підрозділ — важлива частина нашої системи. Жодних змін у його роботі не передбачається», — зазначили в адміністрації Центру.

Керівництво закликає жителів громади не поширювати неперевірену інформацію та орієнтуватися виключно на офіційні джерела — сторінки Центру, органів місцевого самоврядування та Івано-Франківської обласної ради.