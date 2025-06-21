До табору “Лімниця” на Прикарпатті приїхали на відпочинок діти з Гуляйполя 

П’ятдесят дітей проведуть два тижні оздоровлення в Івано-Франківській області з активними заняттями та відпочинком на природі.

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На Прикарпатті розпочався оздоровчий відпочинок для дітей з Гуляйполя Запорізької області. П’ятдесят дітлахів прибули до табору «Лімниця» в Івано-Франківській області, де проведуть два тижні активного відпочинку та оздоровлення, Версії.

“Пів сотні діток з Гуляйполя приїхали на відпочинок до «Лімниці». Попереду — два тижні оздоровлення на Прикарпатті: свіже повітря, тиша лісу, нові знайомства і багато радості”, – повідомила Вікторія Дротянко.

Для дітей з Гуляйполя організатори підготували різноманітну програму відпочинку, яка включає активні заняття на свіжому повітрі, пізнавальні екскурсії та розважальні заходи. Особлива увага приділяється створенню сприятливих умов для психологічного відновлення дітей після пережитого стресу.

“Дітей чекає насичене літо: ігри, мандрівки горами, цікаві заняття й вечірні активності. Усе — щоб відчути спокій, підтримку й просто побути дітьми”, – зазначила Вікторія Дротянко.

У програмі відпочинку передбачені піші прогулянки карпатськими стежками, спортивні ігри, творчі майстер-класи та вечірні розважальні програми. Діти матимуть можливість познайомитися з природою Прикарпаття, подихати чистим гірським повітрям та отримати позитивні емоції від спілкування з однолітками.

Табір «Лімниця» розташований у мальовничій місцевості Івано-Франківської області, що створює ідеальні умови для оздоровчого відпочинку дітей. Тут діти зможуть відволіктися від повсякденних турбот та насолодитися безтурботним дитячим дозвіллям серед карпатської природи.

Організація відпочинку для дітей з прифронтових та звільнених територій є важливою складовою підтримки українських родин, які постраждали від військових дій. Такі ініціативи допомагають дітям відновити психоемоційний стан та отримати необхідний відпочинок у безпечному середовищі.