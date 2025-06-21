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На Франківщині провели в останню путь полеглого героя Оскара Альєнса
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині провели в останню путь полеглого героя Оскара Альєнса

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 10:14
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Відважний герой Альєнс Оскар 03.11.1980 року народження, житель села Вижній Березів Яблунівської громади на Івано-Франківщині, загинув на фронті боронячи українську землю

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ПРо це повідомила Яблунівська ОТГ, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда. іф.

Оскар Альєнс служив на посаді старшого механіка-водія 3-го механізованого взводу 6-ї механізованої роти. Він загинув під час виконання бойового завдання 13 червня 2025 року в н.п Монастирське Херсонської області.

“Він пішов у вічність, залишивши по собі глибокий слід у серцях тих, хто знав, любив і поважав.

Щирі співчуття родині, друзям та побратимам. У цей важкий час ми єднаємось у скорботі та вдячності”, – йдеться у дописі.

У п’ятницю 20 червня, на рідній Косівщині, рідні та близькі провели полеглого героя в останню путь.

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