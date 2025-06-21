Прикарпаття втратило захисника Дмитра Санагурського

У п’ятницю 20 червня, стало відомо про смерть Захисника з Калуської територіальної громади, сержанта Санагурського Дмитра Богдановича.
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Героєві було 54 роки.
Про це повідомив голова Калуської громади Андрій Найда, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
На захист рідної Батьківщини Герой став у грудні 2022 року. Гідно та віддано виконував свій військовий обовʼязок, служив у 63-ій роті однієї з військових частин.
На превеликий жаль, 19 червня 2025 року обірвалося життя Героя Дмитра Санагурського.