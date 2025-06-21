Прикарпаття втратило захисника Дмитра Санагурського

У п’ятницю 20 червня, стало відомо про смерть Захисника з Калуської територіальної громади, сержанта Санагурського Дмитра Богдановича.

Героєві було 54 роки.

Про це повідомив голова Калуської громади Андрій Найда, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

На захист рідної Батьківщини Герой став у грудні 2022 року. Гідно та віддано виконував свій військовий обовʼязок, служив у 63-ій роті однієї з військових частин.